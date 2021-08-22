Приблизились к плей-офф. Россияне обыграли парагвайцев на ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в субботу обыграла парагвайцев в серии пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Команда Михаила Лихачева после двух туров еще не гарантировала участие в плей-офф турнира, но сохраняет хорошие шансы на выход в следующую стадию. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

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Россияне начали второй матч на домашнем турнире очень уверенно - уже на 1-й минуте Алексей Макаров совершил сольный проход к штрафной и пробил в правую от себя девятку. Парагвайцы еще до перерыва ответили дальним ударом голкипера Хоао Ролона (7), во втором периоде команду вывел вперед Милсадес Медина (16). Сравнял счет в игре голкипер россиян Станислав Кошарный (18), позже забил Борис Никоноров (21), однако Карлос Карбальо за минуту до конца основного времени снова сделал счет равным. В дополнительное время команды отличились еще по разу, серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев турнира. После игры Лихачев в разговоре с журналистами раскритиковал судейство. "На мой взгляд, мы сегодня провели очень качественный матч, абсолютно закономерна была бы наша победа в основное время, но [плохая] реализация моментов и два явных неназначенных пенальти в ворота парагвайцев довели матч до дополнительного времени. Тут уже ребятам благодарен, что сумели отыграться. Опять же, после таких же сложных судейских решений, каждый чемпионат мира мы попадаемся в такие истории, что судьи к нам не благосклонны, даже дома. Рады, что выиграли, что взяли нужное очко, будем готовиться к игре с командой Японии", - сказал Лихачев журналистам. Рассчитывали на другой результат Вратарь российской команды Кошарный рассказал, что его гол не считается уникальным событием, так как голкиперы часто забивают в пляжном футболе. "Сегодняшний результат - заслуга всей команды, не только меня одного, - сказал Кошарный ТАСС. - Перед играми идет тренерская установка - то, что наши игроки должны подниматься выше и давать зону вратарю. Если соперник нас не встречает, то, конечно, надо этим пользоваться, вратарю почаще бить". "Если честно, к серии пенальти не готовились, мы, скажем, не на такой результат рассчитывали. Серия пенальти - это где-то лотерея, где-то, может быть, удача была на нашей стороне. Мы заработали одно очко, которое нам даст возможность побороться за путевку в плей-офф", - добавил Кошарный.

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Несмотря на два поражения подряд, главный тренер сборной Парагвая Хоакин Молас рассказал, что гордится игроками. "Мы рассчитывали, что команда России будет бороться, знали, что они покажут очень сильную игру, - сказал Молас ТАСС. - Это одна из сильнейших команд, которая является претендентом на победу, к тому же играет дома, что дает ей дополнительную силу. Поэтому мы определенным образом готовились, не смогли победить, но я тем не менее очень горжусь своими игроками, потому что наша сборная смогла показать достойную игру". После двух туров сборная России набрала три очка из шести возможных, в первой игре команда Лихачева победила в дополнительное время американцев со счетом 5:4. Россияне занимают второе место в таблице группы А, лидируют японцы (6), команды США и Парагвая не набрали очков. За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. При равенстве очков главным показателем является разница забитых и пропущенных мячей. Качественный соперник В другом матче субботы сборная Японии обыграла команду США со счетом 4:3. Для японцев эта победа стала второй на турнире, в первом матче они выиграли у парагвайцев (7:4). Благодаря двум победам на старте команда Японии первой гарантировала выход в четвертьфинал. "Я счастлив, что сегодня удалось победить, каждый футболист показал хорошую игру, мы выиграли, - сказал ТАСС капитан японцев Одзу Морейра. - Мы хотим выигрывать в каждом матче, неважно, с кем мы играем. Можно ли назвать россиян самым сложным соперником? Да, ранее я играл в России, у них есть хорошие игроки, это такая же сильная команда, как и сборные Португалии, Бразилии и Японии. Мы будем сражаться за победу".

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Лихачев также после игры в субботу отметил уровень сборной Японии перед предстоящей встречей. "Задача на завтра - восстановиться, есть время до матча, все проанализируем, посмотрим. Команда Японии очень качественный соперник, шесть очков говорят сами за себя, нас ожидает такой непростой матч, но будем бороться и доказывать, что мы должны быть в плей-офф", - сказал Лихачев журналистам. Также в субботу состоялись встречи второго тура в группе B. Команда Мозамбика одержала победу над сборной ОАЭ (4:2), а испанцы уступили команде Таити (8:12). После двух туров лидирует в группе B команда Таити (3), испанцы идут вторыми (3), сборные Мозамбика (3) и ОАЭ (2) располагаются на третьей и четвертой позициях соответственно. В четверг стало известно, что тесты на коронавирус игроков сборной Таити Патрика Тепы, Теарии Лабасте, Габриэля Амау и Хеиарии Таванае дали положительный результат. Главный тренер команды Тева Заверони сообщил, что футболисты сдадут повторные тесты 22 августа. "Мы в них нуждаемся, они находятся в изоляции, поэтому мы не можем их посещать. Завтра они сдают тесты, и мы надеемся, что они вернутся в команду", - сказал Заверони ТАСС. В первом периоде матча с командой Испании игрок сборной Таити Хейману Таиаруи получил повреждение. "Мы очень переживаем за Хейману. С ним все в порядке, конкретно ничего не знаем пока. Знаем, что это был удар в голову, его увезли в больницу. Мы старались играть за него", - рассказал Заверони. Расписание матчей четвертого игрового дня В воскресенье четырьмя матчами завершится второй тур группового этапа. В группе D состоятся игры Уругвай - Оман и Португалия - Сенегал. В квартете C белорусы сыграют со швейцарцами, а сборная Бразилии встретится с командой Сальвадора. Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победу на счету французов. На чемпионате мира победили португальцы, второе место заняли итальянцы, россияне стали третьими.