Два положительных теста на ковид зафиксированы в команде ПКР перед Играми в Токио

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Два положительных теста на коронавирус зафиксированы в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) перед Играми в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации - тренера и врача команды - на второй день были выявлены положительные тесты, - сообщил Рожков. - В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор".

По сводке на 21 августа суммарно выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. Наибольшее число заражений (67 случаев) было обнаружено среди работников, нанятых для организации Игр. Максимум суточного показателя был достигнут 18 августа, когда организаторы выявили 18 случаев заражения.

Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них не допустят болельщиков.