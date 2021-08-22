"Ахмат" устранит проблемы с газоном на домашнем стадионе в ближайшее время

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Газон на "Ахмат-Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Ахмат", будет восстановлен в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Грозного.

В субботу Российская премьер-лига (РПЛ) вынесла предупреждения грозненскому "Ахмату" и "Сочи" в связи с неудовлетворительным качеством полей. По той же причине временно было приостановлено действие сертификатов домашних стадионов казанского "Рубина" и "Ростова". В сообщении на официальном сайте РПЛ отмечалось, что "клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге".

"Газон на "Ахмат-Арене" будет восстановлен в ближайшее время. Надо понимать, что на ухудшение состояния повлияла аномальная жара. Около двух месяцев в нашем регионе стояла температура 35-40 градусов. Агрономическая служба стадиона проводит мероприятия по улучшению газона; он засеян семенами импортного производства, первые всходы уже есть, ведутся все необходимые работы, чтобы газон принял зеленый цвет уже в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе "Ахмата".

Ближайший домашний матч "Ахмат" проведет 26 августа. В шестом туре Тинькофф-РПЛ грозненцы на "Ахмат-Арене" примут тульский "Арсенал". Начало игры намечено на 20:30 мск.

"Ахмат" в пяти стартовых матчах чемпионата России набрал шесть очков (две победы, три поражения). Команда под руководством Андрея Талалаева занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны еврокубков составляет три очка, отрыв от зоны переходных матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2022/23 составляет два очка.