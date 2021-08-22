Поздняков: ОКР удалось отстоять право на национальную идентификацию в споре с WADA

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) удалось отстоять право на национальную идентификацию в споре со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Такое мнение высказал президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

22 августа отмечается День Государственного флага РФ.

"Праздник, который всегда был наполнен особым смыслом, а в последнее время для всего нашего спорта имеет особую дополнительную ценность и символизм, - сказал Поздняков. - Национальный триколор всегда был и остается главным соучастником любой крупной спортивной победы. Мы видели, как каждый успех наших олимпийцев на Олимпиаде в Токио подчеркивал их исключительно трепетное отношение к родному флагу. Это была не внешняя показная составляющая, а глубокое внутреннее желание биться не только за высокие результаты, но и за честь своей страны".

Поздняков напомнил, что оппоненты России изначально настаивали на запрете любой государственной российской символики на всех международных соревнованиях в течение четырех лет. "ОКР расценивает эти санкции как неприемлемые, необоснованные и неадекватные, и именно на этом строилась вся наша позиция во время судебного процесса в CAS (Спортивном арбитражном суде), - отметил глава организации. - Несмотря на итоговое решение, с которым мы не согласны в части ограничений на использование российского флага и гимна нашей страны и иных ограничений, примененных CAS, считаю, что нам удалось отстоять важнейшее право на национальную идентификацию. А именно на то, чтобы элементы российского триколора в экипировке, флаге команды, других атрибутах давали возможность нашим спортсменам однозначно ассоциироваться с родной страной и с гордостью за нее отмечать свои победы".

"Недаром лейтмотивом многочисленных высказываний героев этих Игр стала фраза - "российский флаг в нашем сердце", и это лучшее свидетельство того отношения, с которым мы отмечаем сегодняшнюю праздничную дату", - заключил Поздняков.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпиаде в Токио выступали без национального флага и государственного гимна. На Игры россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), после победы российского спортсмена звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Официальная экипировка российских спортсменов в Токио, согласованная с Международным олимпийским комитетом, содержала цвета национального флага.