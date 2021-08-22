Би-би-си: ФИФА призывает к экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ТАСС, 22 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо правительствам нескольких стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана. Об этом сообщает радиовещательная корпорация Би-би-си.

По информации источника, ФИФА считает, что ситуация в Афганистане остается нестабильной и очень тревожной, поэтому стремится обеспечить безопасность как можно большему количеству людей.

Представитель ФИФА сообщил BBC, что организация остается в контакте с Федерацией футбола Афганистана и другими заинтересованными сторонами и продолжает получать новости от игроков в стране.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал обратилась к спортивным организациям с просьбой обеспечить безопасность игроков. Так она отреагировала на приход к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое пообещало обеспечивать права и свободы женщин, но только в рамках шариата.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. В настоящее время "Талибан" почти полностью контролирует территорию страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией.