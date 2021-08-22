Президент "Урала" назвал правильным решение судьи удалить Бикфалви в матче с "Динамо"

"Динамо" победило "Урал" и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

"Урал" в субботу в Екатеринбурге проиграл "Динамо" со счетом 0:1. Единственный мяч на 19-й минуте забил нападающий москвичей Константин Тюкавин. В первом тайме хозяева поля остались в меньшинстве - на 31-й и 32-й минутах Бикфалви получил две желтые карточки.

"Считаю, что судья оценил [эпизоды с получением Биквалфи двух желтых карточек] нормально, никаких вопросов нет, - сказал Иванов, отвечая на вопрос о том, планирует ли "Урал" обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). - Были две карточки. Что в первом случае он ударил локтем в лицо, что во втором наступил на ногу. Зачем подавать в ЭСК?"

"Будет ли клуб штрафовать Бикфалви? Не знаю, ничего не буду говорить", - добавил собеседник ТАСС.

Екатеринбургский клуб в пяти стартовых матчах чемпионата России набрал одно очко (ничья и четыре поражения). Команда располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на сезон-2022/23, составляет три очка.

В шестом туре чемпионата России "Урал" встретится с "Ростовом". Матч состоится 27 августа в Екатеринбурге. Начало игры - в 16:30 мск.