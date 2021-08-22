Российская теннисистка Веснина пропустит US Open из-за травм

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Елена Веснина не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open) из-за травм, полученных на Олимпийских играх в Токио. Об этом она написала в stories своего аккаунта в Instagram.

Веснина на прошедших Играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми.