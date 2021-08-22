Российская теннисистка Веснина пропустит US Open из-за травм

ТАСС, 22 августа. Российская теннисистка Елена Веснина не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open) из-за травм, полученных на Олимпийских играх в Токио. Об этом она написала в stories своего аккаунта в Instagram.
Веснина на прошедших Играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми.
"Мои планы изменились, - написала Веснина. - К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом, травмы которых я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне бы хотелось, надеюсь, скоро всех вас увидеть".
Весниной 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде. Веснина занимает 297-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 52-е - в парном.
Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.