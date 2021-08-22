Синхронист Мальцев выступил за проведение микст-соревнований в художественной гимнастике

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Программа международных соревнований по художественной гимнастике должна быть дополнена смешанными дисциплинами. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

"Я поддерживаю точку зрения о том, что художественная гимнастика тоже должна быть представлена смешанной дисциплиной, - сказал Мальцев. - Вообще, есть два направления: первое - японское, оно абсолютно отличается от классической художественной гимнастки и больше похоже на акробатику, там даже предметы другие, а упражнения более силового характера; второе направление - испанское, там мужчины выступают по знакомым правилам".

"Если говорить об испанском направлении, то чем выше уровень спортсмена, тем интереснее соревнования смотрятся, - отметил он. - Если уровень ниже, выглядит это уже не так эффектно и зрелищно и вызывает вопросы. Если же мужчина с этими же предметами будет выполнять упражнения по-мужски, не будет копировать женщину и устраивать пародию, то это будет интересно и имеет право на существование".

Синхронное плавание и художественная гимнастика - единственные виды олимпийской программы, в которых мужчины не выступают. "Наличие в программе смешанных соревнований отражает дух олимпизма, стремление к гендерному равенству, об этом говорится и в Олимпийской хартии, - напомнил Мальцев. - Получается, что два вида спорта - синхронное плавание и художественная гимнастика - противоречат этому. Возможно, это связано с тем, что идет более сильное лоббирование со стороны других видов спорта, и на какие-то вещи закрывают глаза".

"Но в художественной гимнастике есть очень много направлений, в которых можно развиваться, она требует того, чтобы мужчины ей занимались", - заметил чемпион мира.