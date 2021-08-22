Соболев: футболисты "Спартака" неравнодушны к происходящему в команде

ТАСС, 22 августа. Футболисты московского "Спартака" неравнодушны к происходящему в команде. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Ранее комментатор Константин Генич в эфире телеканала "Матч ТВ" заявлял, что некоторым футболистам "Спартака" не нравится тренировочный процесс, который организует главный тренер красно-белых Руй Витория, из-за увеличившейся в несколько раз нагрузки.

"Я спортсмен, и моя задача - играть в футбол, заговоры не для меня, - написал Соболев. - Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить проблемы, все вместе, как один кулак, как одно целое".

"Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру, - добавил Соболев. - Пока нет ни того, ни другого, поэтому начинаются претензии к нам, и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации, я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда".

Ранее Витория заявлял журналистам, что в команде все не так гладко в плане работы, но он будет продолжать идти вперед и вести за собой только тех игроков, которые разделяют его взгляды.

Витория возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. В текущем сезоне "Спартак" одержал победы только в двух матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги из пяти, а также вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двух матчах "Бенфике", и будет выступать в Лиге Европы. В чемпионате России "Спартак" занимает восьмое место после пяти туров. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи".