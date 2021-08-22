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Футбол в России

Футболист "Кана" Бека-Бека присутствует на матче "Локомотив" - "Краснодар"

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что 20-летний полузащитник подпишет с железнодорожниками контракт на пять лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Алексис Бека-Бека, выступавший за "Кан", присутствует на матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит в Москве и началась в 16:00 мск.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что 20-летний Бека-Бека подпишет с железнодорожниками контракт на пять лет.

Бека-Бека принял участие в 33 матчах за "Кан" и забил один гол. На прошедших Олимпийских играх в Токио полузащитник провел три игры в составе национальной сборной.

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