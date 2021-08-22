В Крыму установили рекорд по буксировке самолета

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Крымские атлеты Исматиллаев и Сороколетов установили в воскресенье в аэропорту Симферополя рекорд по буксировке руками самолета Ан-26.

"В аэропорту Симферополь в День флага России установили рекорд по буксировке 22-тонного самолета силой рук. Крымские атлеты Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов переместили 22-тонный Ан-26 на девять метров за 41 секунду, установив новый рекорд России", - говорится в сообщении аэропорта в телеграм-канале.

Организаторы уточнили, что рекорд зарегистрировали эксперт "Книги рекордов России" по силовым направлениям мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков, а также президент организации "Сильнейшая нация мира" мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер.

Рекорд приурочили ко Дню флага России и 85-летию крымской воздушной гавани. Силач выполнил буксировку в положении "арм-овер-арм" - сидя, держась руками за канат. "Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники", - отметили организаторы акции.

Всемирная богатырская лига

В марте 2021 года представители всемирной богатырской лиги "Сильнейшая нация мира" передали президенту России Владимиру Путину фирменную футболку проекта и попросили оказать поддержку в его развитии и создании центра всемирной богатырской лиги в Севастополе. Президент ответил, что поддержит проект, а футболка займет достойное место в спортзале, где он занимается.

В мае Путин поручил Росмолодежи и правительству Севастополя совместно проработать создание в Крыму центра всемирной богатырской лиги, а также развития в регионах страны движения "Сильнейшая нация мира".