Дворкович надеется, что сборная России подойдет к матчу с хорватами в лучшем состоянии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подведет команду в хорошем состоянии к отборочному матчу чемпионата мира с хорватами. Об этом Дворкович рассказал журналистам.

Встреча состоится 1 сентября в "Лужниках". Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля.

"Я только что приехал из Хорватии, был на спортивном детском фестивале, как раз обсуждали с коллегами эту тему, - сказал Дворкович. - Один из решающих матчей в группе. Будем надеяться, что Карпин сможет подвести команду в лучшем состоянии. Надо выигрывать".

В квалификации к чемпионату мира россияне выступают в группе H и после трех туров занимают второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).