Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии

ТАСС, 22 августа. Многократный олимпийский призер по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира по лыжероллерам. Соревнования проходили в эстонском Отепя.

Большунов показал результат 32 минуты 24,2 секунды. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин (+20,1), третье - еще один представитель России Александр Терентьев (+1.11,3).

В женских соревнованиях золото и серебро завоевали россиянки Наталья Непряева и Мария Истомина соответственно, бронзу - представительница Чехии Сандра Шуетцова.

Ранее на соревнованиях в Эстонии Большунов не смог преодолеть квалификацию спринтерской гонки, а в масс-старте финишировал на 20-м месте.