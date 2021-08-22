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Летние неолимпийские виды спорта

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии

Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, третье - еще один представитель России Александр Терентьев

ТАСС, 22 августа. Многократный олимпийский призер по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира по лыжероллерам. Соревнования проходили в эстонском Отепя.

Большунов показал результат 32 минуты 24,2 секунды. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин (+20,1), третье - еще один представитель России Александр Терентьев (+1.11,3).

В женских соревнованиях золото и серебро завоевали россиянки Наталья Непряева и Мария Истомина соответственно, бронзу - представительница Чехии Сандра Шуетцова.

Ранее на соревнованиях в Эстонии Большунов не смог преодолеть квалификацию спринтерской гонки, а в масс-старте финишировал на 20-м месте.

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