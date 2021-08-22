"Ростов" одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл "Ростову" со счетом 1:2 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, который празднует 800-летие.
Защитник "Ростова" Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу "Ростову" принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88).
Анголец Баштуш дебютировал в стартовом составе после возвращения в "Ростов" и в эпизоде с первым голом отдал голевую передачу. Баштушу 30 лет, он выступал в "Ростове" с 2013 по 2016 год. Всего анголец провел 85 матчей в составе ростовчан и забил четыре гола.
"Ростов" одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. "Нижний Новгород" с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с "Химками", "Ростов" в этот же день встретится с "Уралом" в Екатеринбурге.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|4
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-3
|9
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|13
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|14
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Крылья Советов
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1