"Ростов" одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл "Ростову" со счетом 1:2 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, который празднует 800-летие.

Защитник "Ростова" Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу "Ростову" принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88).

Анголец Баштуш дебютировал в стартовом составе после возвращения в "Ростов" и в эпизоде с первым голом отдал голевую передачу. Баштушу 30 лет, он выступал в "Ростове" с 2013 по 2016 год. Всего анголец провел 85 матчей в составе ростовчан и забил четыре гола.

"Ростов" одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. "Нижний Новгород" с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с "Химками", "Ростов" в этот же день встретится с "Уралом" в Екатеринбурге.