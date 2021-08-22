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Футбол в России

"Ростов" одержал первую победу в РПЛ под руководством Семина

Ростовский клуб обыграл в гостях "Нижний Новгород" благодаря автоголу в концовке
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин
© Гавриил Григоров/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл "Ростову" со счетом 1:2 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, который празднует 800-летие.

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Защитник "Ростова" Максим Осипенко отправил мяч с свои ворота на третьей минуте встречи, ростовчане смогли отыграться благодаря голу Кенто Хасимото (36). Победу "Ростову" принес автогол защитника хозяев Лукаса Масоэро (88).

Анголец Баштуш дебютировал в стартовом составе после возвращения в "Ростов" и в эпизоде с первым голом отдал голевую передачу. Баштушу 30 лет, он выступал в "Ростове" с 2013 по 2016 год. Всего анголец провел 85 матчей в составе ростовчан и забил четыре гола.

"Ростов" одержал первую победу под руководством Юрия Семина, возглавившего команду 4 августа. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 4 очка. "Нижний Новгород" с 7 очками идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с "Химками", "Ростов" в этот же день встретится с "Уралом" в Екатеринбурге.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Локомотив53209-511
4Рубин43107-210
5Сочи53027-39
6ЦСКА53028-59
7Нижний Новгород52126-67
8Спартак52124-47
9Краснодар52039-86
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Арсенал51136-114
13Химки41123-74
14Ростов51136-114
15Крылья Советов51134-64
16Урал50141-81

 

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Российский футболСемин, Юрий Павлович
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