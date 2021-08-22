Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне.

Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (15-я минута) и Рис Джеймс (35). Бельгиец Лукаку впервые вышел в стартовом составе после возвращения в "Челси". О трансфере форварда из итальянского "Интера" было объявлено 12 августа, он подписал пятилетний контракт.

"Челси" набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Арсенал" занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. В следующем туре "Челси" 28 августа в гостях встретится с "Ливерпулем", "Арсенал" в этот же день сыграет на выезде с "Манчестер Сити".

Лукаку 28 лет, он выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год. В сезоне-2020/21 он принял участие в 44 играх за "Интер" во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 10 голевых передач и стал чемпионом Италии. Лукаку выигрывал чемпионат Бельгии в составе "Андерлехта", становился обладателем Кубка Англии с "Челси" (2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года со сборной Бельгии.