"Ювентус" сыграл вничью с "Удинезе" в матче чемпионата Италии, Роналду начал матч в запасе

ТАСС, 22 августа. Туринский "Ювентус" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Удинезе" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на "Дачии Арене" в Удине.

В составе гостей отличились Паоло Дибала (3-я минута) и Хуан Куадрадо (23), у "Удинезе" голами отметились Роберто Перейра (51 - с пенальти) и Жерар Делофеу (84). На четвертой добавленной к матчу минуте был отменен гол Криштиану Роналду после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду начал матч со скамейки запасных и вышел на замену вместо нападающего Альваро Мораты на 60-й минуте. По информации журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, желание остаться в запасе было личной прерогативой португальца из-за желания покинуть команду до конца трансферного окна. Начал матч в запасе также защитник Джорджио Кьеллини, вышедший на замену вместо Аарона Рэмзи (60). В заявке туринского клуба по причине травмы отсутствовал Адриен Рабьо, из-за перебора желтых карточек Вестон Маккенни.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри дома сыграют с "Эмполи" 28 августа, "Удинезе" на день раньше примет "Венецию".