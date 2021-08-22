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Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Химками" и не смог подняться на первое место в чемпионате России

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в заключительном матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Химках.

В составе подмосковной команды отличился Денис Глушаков (16-я минута), у казанцев гол забил Дарко Евтич (30). Швейцарец Евтич отличился впервые с 18 апреля 2021 года, тогда в рамках 26-го тура сезона-2020/21 "Рубин" обыграл "Урал" (1:0).

"Химки" не могут одержать победу три матча подряд. Ранее красно-черные сыграли вничью с "Ростовом" (1:1) и потерпели поражение от "Сочи" (0:3). "Рубин" в случае победы поднялся бы на первое место в турнирной таблице.

"Химки" набрали 5 очков и идут на 12-й строчке, казанцы с 11 очками занимают четвертое место. В следующем матче футболисты подмосковного клуба сыграют 27 августа дома против "Нижнего Новгорода", "Рубин" в этот же день встретится в гостях с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Локомотив53209-511
4Рубин53208-311
5Сочи53027-39
6ЦСКА53028-59
7Нижний Новгород52126-67
8Спартак52124-47
9Краснодар52039-86
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Химки51224-85
13Арсенал51136-114
14Ростов51136-114
15Крылья Советов51134-64
16Урал50141-81

 

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