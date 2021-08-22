"Рубин" сыграл вничью с "Химками" и не смог подняться на первое место в чемпионате России

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в заключительном матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Химках.
В составе подмосковной команды отличился Денис Глушаков (16-я минута), у казанцев гол забил Дарко Евтич (30). Швейцарец Евтич отличился впервые с 18 апреля 2021 года, тогда в рамках 26-го тура сезона-2020/21 "Рубин" обыграл "Урал" (1:0).
"Химки" не могут одержать победу три матча подряд. Ранее красно-черные сыграли вничью с "Ростовом" (1:1) и потерпели поражение от "Сочи" (0:3). "Рубин" в случае победы поднялся бы на первое место в турнирной таблице.
"Химки" набрали 5 очков и идут на 12-й строчке, казанцы с 11 очками занимают четвертое место. В следующем матче футболисты подмосковного клуба сыграют 27 августа дома против "Нижнего Новгорода", "Рубин" в этот же день встретится в гостях с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|4
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-3
|9
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|13
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|14
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Крылья Советов
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1