"Рубин" сыграл вничью с "Химками" и не смог подняться на первое место в чемпионате России

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в заключительном матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Химках.

В составе подмосковной команды отличился Денис Глушаков (16-я минута), у казанцев гол забил Дарко Евтич (30). Швейцарец Евтич отличился впервые с 18 апреля 2021 года, тогда в рамках 26-го тура сезона-2020/21 "Рубин" обыграл "Урал" (1:0).

"Химки" не могут одержать победу три матча подряд. Ранее красно-черные сыграли вничью с "Ростовом" (1:1) и потерпели поражение от "Сочи" (0:3). "Рубин" в случае победы поднялся бы на первое место в турнирной таблице.

"Химки" набрали 5 очков и идут на 12-й строчке, казанцы с 11 очками занимают четвертое место. В следующем матче футболисты подмосковного клуба сыграют 27 августа дома против "Нижнего Новгорода", "Рубин" в этот же день встретится в гостях с "Краснодаром".