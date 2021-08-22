Дзагоев может войти в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может войти в состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира в сентябре. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

Состав национальной команды был обнародован 16 августа. Карпин отметил, что он может быть изменен.

"С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав", - сказал Карпин, добавив, что встречался также с полузащитниками итальянской "Аталанты" Алексеем Миранчуком и представляющего чемпионат Франции "Монако" Александром Головиным.

В последний раз Дзагоев играл за сборную России в июле 2018 года на чемпионате мира в 1/4 финала против хорватов, сделав тогда голевой пас.

Россияне проведут матчи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).