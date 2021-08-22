Терюшков считает, что "Химки" должны были выиграть у "Рубина" в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" должны были победить казанский "Рубин" в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В воскресенье "Химки" сыграли вничью с "Рубином" со счетом 1:1. В составе подмосковного клуба отличился полузащитник Денис Глушаков. "Химки" с пятью очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 27 августа подмосковный клуб на своем поле сыграет против "Нижнего Новгорода".

"Обидная ничья, хотели выиграть, но не получилось, - сказал Терюшков. - К "Нижнему Новгороду" теперь будем готовиться, но так, по игре, должны были побеждать сегодня. Первый тайм был по моментам одинаковый, мы забили, нам повезло, но и сопернику повезло. Во втором тайме мы игру контролировали, вели, не хватило, наверное, удачи".

"Гол Глушакова? Валерий Георгиевич Карпин (главный тренер сборной России - прим ТАСС.) был на игре. Я думаю, что он должен и Дениса Глушакова, и Илью Лантратова рассматривать уже в сборную", - добавил Терюшков.

10 августа "Химки" подписали контракт с нападающим Кемалем Адеми, футболист впервые появился в стартовом составе. "Я думаю, что Адеми будет одним из лучших легионеров, которые в нашем чемпионате играют, - отметил Терюшков. - Вы видели, и пас на Глушакова, и два момента. Думаю, что будет прогрессировать, это очень хорошее и качественное приобретение для российского футбола".

"На старте сезона, конечно, не добрали свои очки. С "Сочи" (0:3) у нас не получилось, они отдали мяч, мы играли первым номером, но, наверное, тяжелая игра, на контратаках нас подловили, "Сочи" полностью выиграл. С "Ростовом" (1:1) нужно было выигрывать и сегодня должны были побеждать. Но, в принципе, пять очков за пять туров, мы не претендуем на какие-то свершения, поэтому считаю, что нормально", - заключил Терюшков.