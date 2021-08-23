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Футбол во Франции

Матч чемпионата Франции прервали из-за нападения болельщиков на футболистов

Фанаты прорвались на поле в матче "Ницца" - "Марсель" после того, как Димитри Пайет бросил попавшую в него бутылку обратно в толпу
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 23 августа. Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прерван из-за беспорядков болельщиков. Игра проходила на стадионе в Ницце.

В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Беспорядки спровоцировал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле.

По информации телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".

 

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