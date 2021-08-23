На глазах у Карпина. Два гола Смолова принесли "Локомотиву" победу над "Краснодаром"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил "Краснодар" в центральном матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на третье место в турнирной таблице. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 2:1. Футболисты "Локомотива" с первых минут захватили преимущество в игре и уже на 7-й минуте нападающий Федор Смолов открыл счет. Во время быстрой контратаки полузащитник Рифат Жемалетдинов сделал передачу на Смолова, форвард вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол. Еще до перерыва Смолов увеличил преимущество "Локомотива", реализовав выход один на один с голкипером Матвеем Сафоновым, ему снова ассистировал Жемалетдинов. Для нападающего этот гол стал пятым в текущем сезоне, он возглавляет список бомбардиров РПЛ. Ранее новый главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Смолова на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Во втором тайме "Краснодар" перехватил инициативу, гости стали активнее проявлять себя в атаке. На 67-й минуте защитник краснодарцев Кайо имел хороший шанс отличиться, однако после его удара мяч попал в перекладину. Краснодарцы продолжали давить и все-таки смогли сократить отставание, на 71-й минуте отличился форвард Джон Кордоба. Нападающий перешел в "Краснодар" 23 июля, на его счету четыре гола и одна результативная передача в пяти играх чемпионата. На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин, также на стадионе был бывший член совета директоров "Локомотива", президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. В разговоре с журналистами он высказал мнение, что Смолов готов стать основным нападающим российской команды. "Смолов сегодня играл здорово, он был хорош, для него главное - мотивация, возвращение в сборную - это одна из составляющих мотивации, сегодня было видно, что он бился за каждый мяч, - сказал Дворкович. - Основной ли он нападающий сборной? По тому, как он бьется, пожалуй, да, но решать тренеру, сегодня Карпин увидел его игру, будет делать выводы". После игры главный тренер хозяев Марко Николич выделил командных дух футболистов "Локомотива". "Благодарен болельщикам за поддержку, думаю, что мы ответили на все разговоры, - сказал Николич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Возможно, во втором тайме где-то не хватило сил, приходилось импровизировать, но я доволен командой, очевидно, что у нас есть командный дух. Хочу поздравить каждого, три очка у нас, с таким командным духом продолжаем дальше". Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко после игры отметил проблемы команды в защите. "Мы должны были решить проблемы в центре обороны, на данном этапе мы достаточно уязвимы в этой зоне. Постарались выпустить максимально оптимальное сочетание. В любом случае побеждать, когда ты пропускаешь гол на первых минутах, заведомо сложнее", - сказал Гончаренко, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". Крыховяк встретился с бывшим клубом Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк провел первый матч против бывшего клуба. О переходе польского футболиста было объявлено 1 августа. Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 года, с железнодорожниками он дважды завоевывал Кубок России и один раз - суперкубок страны.

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Крыховяк провел полный матч против "Локомотива", однако не сумел отметиться результативными действиями. Гончаренко после игры заявил, что футболист мог сыграть лучше против бывшей команды. "Крыховяк качественно вступал в отбор, для нас это большой плюс. Но против своей бывшей команды он мог бы сыграть лучше", - сказал Гончаренко, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". Краснодарцы продолжили безвыигрышную серию в гостевых встречах с "Локомотивом". Клуб не может обыграть железнодорожников в Черкизове с 2017 года. "Локомотив" набрал 11 очков в пяти играх и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. "Краснодар" (6) располагается на девятой строчке. В следующем туре железнодорожники 27 августа сыграют в гостях с московским "Динамо". В этот же день краснодарцы примут казанский "Рубин". "Рубин" не смог обогнать "Динамо" в таблице В другом матче воскресенья "Рубин" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. Из-за потери очков команда Леонида Слуцкого не смогла обогнать лидера столичное "Динамо" в турнирной таблице РПЛ. В составе казанцев мяч забил Дарко Евтич (30), у подмосковного клуба отличился Денис Глушаков (16). Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что "Химки" должны были обыгрывать "Рубин". "Обидная ничья, хотели выиграть, но не получилось, - сказал Терюшков ТАСС. - Первый тайм был по моментам одинаковый, мы забили, нам повезло, но и сопернику повезло. Во втором тайме мы игру контролировали, вели, не хватило, наверное, удачи".

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Глушаков, который был признан лучшим игроком встречи, отметил, что, напротив, результат матча был закономерным. "Ничья, может, и закономерна, и у нас, и у них хорошие моменты были, - сказал Глушаков ТАСС. - Но есть над чем работать, так что это футбол, не забили они и мы. Не доволен, всегда нужно стремиться к высшим результатам и добиваться их, но да, счет по игре". Слуцкий отметил, что "Рубин" играл хуже "Химок" во втором тайме. "В первом тайме играли очень качественно, пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов", - сказал Слуцкий, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". "Рубин" набрал 11 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Динамо" составляет одно очко. "Химки" с пятью очками располагаются на 12-й строчке. В следующем матче футболисты подмосковного клуба сыграют 27 августа дома против "Нижнего Новгорода", "Рубин" в этот же день встретится в гостях с "Краснодаром". Первая победа "Ростова" при Семине "Ростов" на выезде выиграл у "Нижнего Новгорода" со счетом 2:1, эта победа стала первой для ростовчан под руководством Юрия Семина. Ранее они уступили дома ЦСКА (1:3) и сыграли вничью на выезде с "Химками" (1:1). В двух турах ростовскую команду возглавлял Валерий Карпин, который был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Карпин должен был совмещать работу в клубе и национальной команде, 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина.

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Семин после игры рассказал, что матч против "Нижнего Новгорода" был очень сложным. "Все-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически, им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль, поэтому и отыгрались. В целом игра равная, моментов в матче было немного, но мы свои использовали", - сказал Семин, комментарий которого приводит пресс-служба "Ростова". Ростовчане одержали первую победу в сезоне, команда с 4 очками располагается на 14-м месте в таблице. "Нижний Новгород" (7) идет седьмым. В следующем туре нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с "Химками", "Ростов" в этот же день встретится с "Уралом" в Екатеринбурге. Матчи шестого тура чемпионата России пройдут 26-27 августа. Клубы РПЛ пошли навстречу главному тренеру национальной команды и согласились на перенос дат тура в интересах сборной. Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на "Открытие Банк Арене". В квалификации к чемпионату мира россияне выступают в группе H и после трех туров занимают второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).