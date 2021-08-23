Умер член Зала хоккейной славы Род Гилберт

ТАСС, 23 августа. Лучший бомбардир в истории "Нью-Йорк Рейнджерс" и член Зала хоккейной славы Род Гилберт скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Канадский нападающий провел всю свою 18-сезонную карьеру в НХЛ в составе "Рейнджерс", набрав 1021 очко (406 голов + 615 передач) в 1065 матчах регулярного сезона и 67 очков (34 гола + 33 передачи) в 79 играх плей-офф. Он занимает первое место в истории "Нью-Йорк Рейнджерс" по голам и очкам, второе по результативным передачам и третье по количеству сыгранных матчей.

"Влияние Рода Гилберта на Национальную хоккейную лигу и "Нью-Йорк Рейнджерс" за последние 62 года было огромным - как на льду, так и за его пределами, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Как игрока его уважали товарищи по команде, уважали соперники и абсолютно любили фанаты "Рейнджерс". На протяжении 18 сезонов в НХЛ он был одним из величайших нападающих своей эпохи и по-настоящему радовал болельщиков во всем мире".

"Его вклад в игру был должным образом отмечен высшей индивидуальной наградой в хоккее - введением в Зал хоккейной славы в 1982 году. Влияние Рода на нашу игру стало едва ли не больше после завершения карьеры. В течение 32 лет он был одним из величайших послов, которых наша лига видела за свою 104-летнюю историю. Время, которое он посвятил бесчисленным благотворительным делам, и страсть, которую он привносил в каждое общение с хоккейными фанатами не только в "Мэдисон-сквер-гарден" (домашняя арена "Нью-Йорк Рейнджерс" - прим. ТАСС), но и во всей НХЛ, были невероятными".

Гилберт является обладателем "Билл Мастертон Трофи" - эта награда вручается НХЛ игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. Он восемь раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Гилберт стал первым игроком в истории "Нью-Йорк Рейнджерс", чей номер был выведен из обращения.