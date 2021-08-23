Павлюченкова поднялась на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 23 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В первой десятке белоруска Арина Соболенко вышла на второе место, опередив японку Наоми Осаку, чешка Барбора Крейчикова стала девятой, испанка Гарбинье Мугуруса опустилась на десятое место.

Рейтинг WTA от 23 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;

2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 010;

3 (2). Наоми Осака (Япония) - 6 666;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 530;

5 (5). София Кенин (США) - 5 030;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 030;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 537;

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 461;

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 273;

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 210...

15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 2 335...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 866...

52 (51). Людмила Самсонова (Россия) - 1 391...

78 (80). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 004...

83 (81). Анна Блинкова (Россия) - 954...

88 (89). Варвара Грачева (Россия) - 896;

89 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 895.