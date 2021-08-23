Футболист Глушаков заявил, что еще "не сказал последнего слова" в сборной России

В воскресенье "Химки" на своем поле сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Глушаков отличился в этой встрече, этот гол стал вторым для полузащитника в текущем сезоне. Футболист не вызывается в сборную с 2018 года. На игре с "Рубином" присутствовал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"С Карпиным не общались, не видел его, - сказал Глушаков. - Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана".

"Я готов помочь сборной, мое дело - тренироваться, есть желание в сборной играть, есть какие-то свои амбиции. Я последнего слова еще не сказал в национальной команде. Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную", - добавил футболист.

Глушакову 34 года, последний матч за сборную России он провел против команды Бразилии 23 марта 2018 года. Всего в составе национальной команды футболист сыграл 57 матчей, забив пять голов, является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов и чемпионата мира - 2014. Глушаков является чемпионом России и обладателем суперкубка страны в составе московского "Спартака".