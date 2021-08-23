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Лига чемпионов

Российский арбитр Карасев получил назначение на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Помощниками главного судьи на встрече между венгерским "Ференцварошем" и швейцарскими "Янг Бойз" будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин
Сергей Карасев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между венгерским "Ференцварошем" и швейцарскими "Янг Бойз". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Владимир Москалев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать немцы Марко Фриц и Кристиан Дингерт.

Ответный матч между "Ференцварошем" и "Янг Бойз" пройдет 24 августа в Венгрии. В первой встрече швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности, полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем", а также Суперкубок УЕФА 2021 года между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом".

На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).

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