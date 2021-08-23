Прядкин: Российская премьер-лига готовится значительно увеличить стоимость медиаправ

Премьер-лига в июле 2018 года заключила четырехлетний контракт с холдингом "Матч", который входит в состав "Газпром-медиа". Соглашение между сторонами истечет после завершения сезона-2021/22. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", по действующему контракту премьер-лига получает от вещателя 1,7 млрд рублей в год, что примерно на 200 млн больше, чем в предыдущем цикле. В июле директор РПЛ по коммерции, маркетингу и коммуникации Павел Суворов заявлял журналистам, что тендер по медиаправам на матчи РПЛ пройдет в третьем квартале 2021 года, отметив, что говорить о его участниках рано.

"Если говорить про экономику, то самый главный вопрос этой повестки - стоимость медиаправ, и нам, мягко говоря, есть к чему стремиться, - сказал Прядкин. - Но нужно понимать, что мы не живем вне системы, вне рынка и просто так деньги никто не даст. Вещатель должен быть уверен, что, заплатив много, он со временем вернет эти деньги с рынка и заработает, но в принципе последнее время - экономически очень сложное: рекламный ТВ-рынок уже не растет, а культура платного потребления еще недостаточно развита".

"Могу сказать, что деньги, которые мы получили в 2018 году, подписывая новый контракт с "Газпром-медиа", - максимальные на тот момент, безотносительно к факторам "Газпрома" и государственного канала. Просто никто не был готов давать больше", - подчеркнул президент РПЛ.

Также он отметил, что "ситуация в медиаиндустрии меняется к лучшему". "С развитием технологий и интернета это на сегодня один из самых быстроразвивающихся секторов экономики; медиапотребление растет многократно, вслед за этим спросом появляется много онлайн-площадок, кинотеатров, начинается конкуренция за контент. И мы готовимся в новом цикле реализации медиаправ значительно увеличить стоимость за права на фоне конкуренции. И тут бы еще добавил, что лига всегда работала и работает исключительно с рыночными компаниями; мы стараемся показать, что лига может быть эффективным маркетинговым партнером для спонсоров", - продолжил собеседник агентства.

"На сегодняшний день мы достоверно знаем об интересе нескольких претендентов и общаемся с ними. Мне некорректно называть их без предварительного согласования, но это все очень солидные и крупные игроки российского медиарынка. При этом хочу подчеркнуть, что "Газпром-медиа" - наш действующий многолетний партнер - также очень заинтересован в продлении этого контракта", - резюмировал Прядкин.