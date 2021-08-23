Прядкин высказался об идее Федуна по реализации "Спартаком" медиаправ на матчи РПЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Разделение телевизионных и медиаправ на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), о котором говорил владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, юридически невозможно. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Премьер-лига летом 2018 года заключила четырехлетний контракт с холдингом "Матч", который входит в состав "Газпром-медиа". Соглашение между сторонами истечет после завершения сезона-2021/22. В июле Федун заявил, что "Спартак" в новом цикле собирается самостоятельно реализовывать свои медиаправа, отметив, что речь не будет идти о ТВ-правах. При этом он подчеркнул, что клуб хочет оставить за собой права только на домашние матчи.

"Что касается передачи прав клубам, мы периодически слышим о желании больших клубов, к которым, несомненно, относится "Спартак", реализовывать свои права самостоятельно, - сказал Прядкин. - Но надо понимать, что футбольная индустрия так устроена, что не бывает больших клубов без остальных, каждый из участников лиги вносит вклад в создание ТВ-продукта. Именно поэтому продажа медиаправ - это система сложного и взвешенного подхода, учитывающего интересы всех участников".

"Если мы, условно, выдернем из пула несколько команд, то никогда не придем к большим цифрам за медиаправа. Посмотрите на примеры большинства лиг - это всегда целостный медиапродукт; разделять ТВ-права и интернет-права в современном медийном контексте нельзя. В нашем понимании и ТВ, и интернет - это часть медиаправ и всего лишь способ доставки контента, поэтому такое разделение медиарынок не поймет. Мы и юридически не можем разделить эти вещи, нам как покупателям прав у изначального владельца - Российского футбольного союза - ставится обязательное условие о реализации прав централизованно, единым пулом", - добавил президент РПЛ.

По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", по действующему контракту премьер-лига получает от вещателя 1,7 млрд рублей в год, что примерно на 200 млн больше, чем в предыдущем цикле. В интервью ТАСС Прядкин заявил, что по новому соглашению РПЛ готовится значительно увеличить стоимость медиаправ.