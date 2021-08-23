Более 130 человек приняли участие в полярном ультрамарафоне на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Полярный ультрамарафон "ТрансУрал", который пять дней длился на Ямале, собрал за два этапа 136 бегунов со всей России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"136 участников за все пять дней марафона", - сказала собеседница агентства.

Первым этапом марафона стал командный забег на 170 км в формате непрерывной 72-часовой экспедиции, который проходил 18-20 августа. 21 августа состоялся "вертикальный километр" - дистанция на 10 км от железнодорожной станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. 22 августа прошли три забега на дистанциях 10, 30 и 50 км в формате линейного трейлового забега по горным тропам и дорогам различной проходимости.

"ТрансУрал" - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон, который проводится с 2014 года. Каждый год участники пробегают маршруты, проложенные вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. За это время участники побывали на Южном (2014), Среднем (2015), Северном (2016) и Приполярном (2017) Урале. В 2018 году началась новая серия ультрамарафона "ТрансУрал 2.0", тогда впервые часть дистанции прошла за Полярным кругом на территории горного массива в Ямало-Ненецком автономном округе.