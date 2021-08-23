За смену формата чемпионата России по футболу проголосовали только "Химки"

В понедельник проходит видеоконференция с участием клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Практически все клубы против, только "Химки" за. Все говорят оставить так, как есть", - сказал собеседника агентства.

Как отметил источник, 12 клубов из 16 проголосовали против реформы.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкуб"). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В организации подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

Каким может стать чемпионат России в случае реформы

В середине июля руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал журналистам о том, что формат изменения системы российского футбола "Юпитер-16" является наиболее предпочтительным для реализации. Тогда же генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявлял о том, что речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства РПЛ с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства Российского футбольного союза подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября.

В формате "Юпитер-16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций. Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона. У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.