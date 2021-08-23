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Футбол в России

Стукалов: идея отмены лимита на легионеров в российском футболе должна быть проработана

Наставник "Уфы" призвал обратить внимание на подготовку детских тренеров
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Идея отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу должна быть качественно проработана, чтобы клубы приобретали сильных иностранных игроков. Такое мнение высказал главный тренер клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" Алексей Стукалов, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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Ранее в понедельник президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров.

"Я против лимита. Я бы немного по-другому сделал. На уровне Футбольной национальной лиги вообще бы убрал иностранцев и обязал бы клубы иметь двух-трех молодых футболистов до 23 лет в составе и то же самое ввел бы в РПЛ, - сказал Стукалов. - Нужно максимально качественно ввести иностранцев, чтобы это были сильные игроки сборных команд. Должны быть рамки, в которых были бы только качественные легионеры, и в клубах РПЛ - один-два молодых игрока, до 23 лет".

Также Стукалов заявил, что проблема может состоять в подготовке детских тренеров. "Обратите внимание на подготовку детских тренеров, на их оплату. У нас процентов 75 тренеров необразованны. Если есть достойная зарплата, то ты пойдешь учиться. Сейчас те, кто работал во второй лиге, сидят без заработной платы. А если бы были деньги, они бы подтверждали свою квалификацию и люди бы работали. И мы говорим о лимите только потому, что у нас провал в детско-юношеском футболе", - добавил он.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

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