Большинство клубов премьер-лиги выступили против отмены лимита на легионеров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Представители 12 из 16 клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против отмены лимита на легионеров, за высказались четыре клуба. Об этом ТАСС сообщил источник.

В понедельник президент Российского футбольного союза (РФС) в эфире телеканала "Россия-24" сообщил о том, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров. В эти минуты проходит видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней, в частности, обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров.

"Что касается лимита, есть те, кто за. Есть те, кто против. "Рубин" - за [отмену лимита]. Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии", - сообщил ТАСС источник.

Собеседник агентства отметил, что в целом за отмену лимита на легионеров, с различными оговорками, высказались четыре клуба РПЛ из 16.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.