Третьяк: Федерация хоккея России по-прежнему готовит два состава на Олимпиаду в Пекине

Ранее канал "Матч ТВ" сообщил о том, что есть договоренность об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде. При этом глава штаба сборной России Роман Ротенберг неоднократно подчеркивал, что есть как "план А", так и "план Б", как это было перед Играми 2018 года в Пхёнчхане.

"Пока ничего неизвестно, ждут решения по договоренности о том, кто будет оплачивать страховки, а там сумма должна быть немалой. Сколько люди могут болеть коронавирусом и сколько это будет стоить, никто не знает, поэтому это очень серьезный вопрос, - сказал Третьяк. - У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды".

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане проходила без игроков НХЛ, победителем хоккейного турнира стала сборная России. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.