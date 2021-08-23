Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА), посвященный тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, пройдет 17 сентября на московской "ЦСКА-Арене". Об этом на пресс-конференции сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Этот турнир - достояние Хабиба [Нурмагомедова], это в память об отце, - сказал Гаджиев. - Мы, все участники индустрии, должны приложить максимум усилий, чтобы это обеспечить. Прошлый турнир получился на 10 баллов, новый турнир пройдет на "ЦСКА-Арене" рядом с метро "Автозаводская".

"Будут ограничения, но мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить максимум зрителей. Канал "Матч ТВ" проведет трехчасовую трансляцию боев", - добавил Гаджиев.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в каком-то плане удалось воплотить мысли отца, устроив такое соревнование. "Это была идея отца, стенка на стенку, в каком-то плане получилось воплотить мысли отца, - сказал Нурмагомедов. - В прошлом году провели турнир в сентябре, в этот раз тоже. Я думаю, что каждый год будем проводить такую историю. Примечателен турнир тем, что Шамиль Завуров будет заканчивать карьеру на турнире в память об отце".

Нурмагомедов отметил, что никто из его родственников не примет участия в боях турнира. "Всех Нурмагомедовых американцы забрали, некоторые сейчас за океаном, - сказал он. - Есть молодые, но они еще не готовы к профессиональному спорту. Нет, Нурмагомедовы не примут участия в боях, но они будут присутствовать".

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, а также отцом и тренером бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.