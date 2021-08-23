Третьяк: в сборную России к Олимпиаде может быть привлечен тренер с опытом работы в НХЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тренер с опытом работы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть привлечен для работы со сборной России на Олимпиаде в Пекине в случае участия в ней игроков лиги. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее канал "Матч ТВ" сообщил о договоренности об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. При этом глава штаба сборной России Роман Ротенберг неоднократно подчеркивал, что есть как "план А", так и "план Б", как это было перед Играми 2018 года в Пхёнчхане.

"Что касается тренерского штаба, то это в зависимости от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут энхаэловцы, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку мы не знаем, кто будет играть", - сказал Третьяк.

Единственным российским тренером, который до недавнего времени работал в Национальной хоккейной лиге, был Сергей Гончар. Специалист был тренером по развитию защитников и ассистентом главного тренера "Питтсбурга" в 2015-2020 годах. Также в системе "Далласа" в качестве консультанта по хоккейным операциям работал и нынешний главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов. Нынешним главным тренером сборной России является Валерий Брагин, на последнем чемпионате мира ему помогали Альберт Лещев, Константин Шафранов, Александр Титов и тренер вратарей Стефан Перссон.