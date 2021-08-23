Терюшков: "Химки" поддерживают РФС в реформировании чемпионата России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" готовы поддерживать предлагаемые Российским футбольным союзом (РФС) реформы чемпионата страны. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В понедельник источник сообщил ТАСС, что "Химки" были единственным клубом, проголосовавшим за смену формата турнира на общем собрании РПЛ.

"Мы не то чтобы были за или против. Есть 329-й федеральный закон, в котором говорится, что за развитие вида спорта отвечает федерация, в данном случае это Российский футбольный союз. У него разработана концепция по легионерам и системе соревнований. Мы, конечно, ее поддержим, понимаем, что это их прерогатива, но результат появится в течение нескольких лет", - сказал Терюшков.

На том же собрании 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, что также предложил РФС. "Вы мою позицию знаете: я озадачен подготовкой спортивного резерва и членов сборной. Поэтому наша задача ориентироваться на своих воспитанников, идеология "Химок" - это формирование состава из числа воспитанников подмосковного клуба", - отметил он.