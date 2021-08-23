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Паралимпиада в Токио

Российские паралимпийцы пройдут 30-ми на параде атлетов на открытии Игр в Токио

Церемония открытия пройдет 24 августа
© Владимир Смирнов/ТАСC

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Паралимпийцы российской сборной пройдут 30-ми из 183 команд - участниц парада атлетов на церемонии открытия Игр в Токио. Об этом сообщает оргкомитет Паралимпиады, которая стартует 24 августа.

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Российские атлеты выступают на Играх в Токио под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). Откроет парад команда беженцев, последними пройдут японские паралимпийцы.

Знаменосцами команды ПКР станут 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Церемония закрытия Игр пройдет в Токио 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

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