Сборная Парагвая обыграла команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная Парагвая одержала победу над командой США со счетом 9:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Парагвайцы набрали в трех играх три очка, американцы завершили турнир на последнем месте, не набрав ни одного балла. Позднее в понедельник состоится матч между командами России (3 очка) и Японии (6).

Ранее 23 августа сборные Таити и Испании вышли в четвертьфинал турнира. Команда Таити обыграла команду Мозамбика (8:7), испанцы были сильнее команды ОАЭ (5:3). Обе сборные набрали по шесть очков, однако футболисты Таити заняли первое место благодаря разнице мячей.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.