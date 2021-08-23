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НХЛ

Бывший хоккеист "Бостона" Хейз умер в возрасте 31 года

Нападающий провел 334 матча в НХЛ

ТАСС, 23 августа. Американский хоккеист Джимми Хейз умер в понедельник на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды Бостонского колледжа.

Причины смерти не уточняются.

Хейз выступал на позиции правого нападающего за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", "Флорида", "Бостон" и "Нью-Джерси". Всего в НХЛ он провел 334 матча, забросил 54 шайбы и отдал 55 голевых передач. В составе сборной США он становился серебряным призером Кубка Глинки/Гретцки 2006 года и молодежного чемпионата мира 2007 года.

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