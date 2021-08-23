Лихачев: сборная России по пляжному футболу сыграла в матче с японцами лучше, чем могла

В понедельник россияне обыграли японцев со счетом 7:1 и вышли в четвертьфинал турнира. На этой стадии сборная России сыграет с испанцами, встреча пройдет 26 августа.

"Дело в том, что мы по турнирной ситуации были приперты к стенке - если бы мы сегодня проиграли, то остались бы за бортом четвертьфинала, покинули чемпионат мира, - сказал Лихачев. - Точно нам не хотелось этого делать на стадии группового этапа, вот мы вышли из группы, теперь наши мысли в четвертьфинале. Да, сегодня я всем доволен, спасибо команде, спасибо всем нашим ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что у нас многое получилось, нам нужна была только победа, к счастью, ребята сегодня сыграли даже лучше, чем могли".

"В любом виде футбола Россия - Испания является фантастической вывеской. Конечно, будем ждать с трепетом четвертьфинал. Сборная Испании - классная и сильная команда, в принципе она и здесь это доказала. Чемпионат мира, в Москве, Россия - Испания - ничего вам не напоминает?", - добавил Лихачев, намекая на матч сборных России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Четвертьфиналы чемпионата мира по пляжному футболу состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.