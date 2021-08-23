Вратарь Чужков надеется, что россияне покажут лучший футбол в матче с испанцами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков надеется на то, что команда покажет лучшую игру и победит испанцев в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Об этом Чужков рассказал ТАСС.

В понедельник россияне обыграли японцев со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа. Сборная России набрала 6 очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. Российская команда победила в дополнительное время американцев, а также оказалась сильнее парагвайцев в серии пенальти.

"На самом деле самым серьезным соперником в группе были мы, наши мысли в голове, - сказал Чужков. - Первые две игры мы проиграли сами себе, поэтому такой результат. Сегодня пришлось отыгрываться - отступать было некуда".

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. "Конечно же, настрой будет максимальный - это четвертьфинал. Как показали предыдущие матчи, легких игр тут нет и не будет. Будет крепкая, сильная борьба, надеемся победить и показать лучший футбол", - добавил Чужков.

Четвертьфиналы чемпионата мира по пляжному футболу состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.