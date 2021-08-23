{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Рублев хочет выступить на "ВТБ Кубке Кремля" и турнире ATP в Санкт-Петербурге

Российский теннисист отметил, что примет решение после US Open и турнира в Индиан-Уэллсе
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев хотел бы выступить на турнирах в России в конце сезона - "ВТБ Кубке Кремля" и в Санкт-Петербурге, но это будет зависеть от выступления в других соревнованиях, в том числе на US Open. Об этом ТАСС рассказал сам Рублев.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 октября. "ВТБ Кубок Кремля" - с 18 по 24 октября.

"Я бы хотел приехать и в Москву, и в Петербург, но это будет зависеть от моих выступлений на US Open, в Индиан-Уэллсе и так далее, - сказал Рублев. - Потом приму решение. В хорошем случае надеюсь, что сыграю. Я бы с радостью".

US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Теги
ATP
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Папоротный: игроки сборной России бились друг за друга в матче против японцев
Россияне обыграли японцев со счетом 7:1 и вышли в четвертьфинал
Папоротный: игроки сборной России бились друг за друга в матче против японцев
Читать полностью