Рублев хочет выступить на "ВТБ Кубке Кремля" и турнире ATP в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев хотел бы выступить на турнирах в России в конце сезона - "ВТБ Кубке Кремля" и в Санкт-Петербурге, но это будет зависеть от выступления в других соревнованиях, в том числе на US Open. Об этом ТАСС рассказал сам Рублев.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 октября. "ВТБ Кубок Кремля" - с 18 по 24 октября.

"Я бы хотел приехать и в Москву, и в Петербург, но это будет зависеть от моих выступлений на US Open, в Индиан-Уэллсе и так далее, - сказал Рублев. - Потом приму решение. В хорошем случае надеюсь, что сыграю. Я бы с радостью".

US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября.