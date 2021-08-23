Папоротный: игроки сборной России бились друг за друга в матче против японцев

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу была единой семьей, каждый игрок бился друг за друга в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с японцами. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Артур Папоротный.

В понедельник россияне обыграли японцев со счетом 7:1 и вышли в четвертьфинал. Папоротный забил три гола.

"В целом доволен сегодняшней игрой, есть моменты, над которыми надо работать, но там тренерский штаб подскажет, - сказал Папоротный. - А так, конечно, приятно, особенно чувствовалась эта атмосфера в команде, все выходили биться друг за друга, как одна семья, как один кулак, это очень нравится. Старые, молодые игроки, все бились - это самое главное".

"Когда есть команда и коллектив, голы придут, все придет. Плюс зрители, сумасшедшая поддержка. Мне иногда казалось, что не 2 500 зрителей, а 25-50 тыс. Гнали нас вперед, поэтому очень классно", - добавил защитник.

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. "Сборная Испании - хорошая и сильная команда, мы очень часто с ними играем. Но на самом деле сейчас нужно отдохнуть, набраться сил, физически и эмоционально. Нужно также выходить и "душить" их, "грызть" с первых минут, не давать им голову поднимать, они это не любят, им нравится более вальяжный футбол, поэтому нам тренерский штаб все расскажет, будем выходить и биться", - заключил Папоротный.

Четвертьфиналы чемпионата мира по пляжному футболу состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.