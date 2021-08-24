Паралимпийские игры в Токио стартуют во вторник

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс за день до открытия Паралимпиады подчеркнул, что последние полтора года были непростыми для олимпийского и паралимпийского движений. Организаторам пришлось пойти на беспрецедентные меры - перенести Игры на год, разработать новую безопасную систему прибытия, размещения и условий соревнований паралимпийцев.

"До церемонии открытия Паралимпиады остается меньше суток, для меня это действительно очень эмоциональный момент, - признался Парсонс. - Перепланировать Игры было очень непросто, кто-то метко сравнил это с резким разворотом болида "Формулы-1" на скорости 300 км/ч. Но Паралимпийские игры - это единственное глобальное событие, которое ставит людей с ограниченными возможностями в центр внимания и дает им возможность высказаться. И в тот момент, когда им больше всего нужно, чтобы их услышали, мы даем им голос".

Участниками Паралимпиады станут около 4 400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Впервые на Игры приехали представители Бутана, Гренады, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадины. По количеству представленных стран Игры в Токио немного уступили лондонскому рекорду - в 2012 году на старт соревнований вышли 164 сборные. На Паралимпиаде будет представлено 22 вида спорта, дебютируют в программе парабадминтон и паратхэквондо.

Сборная ПКР

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). В команду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Самой возрастной спортсменке - серебряному призеру чемпионата мира, трехкратной чемпионке Европы и многократной чемпионке России по настольному теннису Надежде Пушпашевой - 61 год, а самой юной представительнице команды ПКР - пловчихе Елене Клячкиной - 16 лет.