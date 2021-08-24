Паралимпийские игры в Токио стартуют во вторник

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр состоится в Токио 24 августа. Паралимпиада в столице Японии завершится 4 сентября, из-за пандемии коронавируса болельщики не смогут присутствовать на трибунах.
Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс за день до открытия Паралимпиады подчеркнул, что последние полтора года были непростыми для олимпийского и паралимпийского движений. Организаторам пришлось пойти на беспрецедентные меры - перенести Игры на год, разработать новую безопасную систему прибытия, размещения и условий соревнований паралимпийцев.
"До церемонии открытия Паралимпиады остается меньше суток, для меня это действительно очень эмоциональный момент, - признался Парсонс. - Перепланировать Игры было очень непросто, кто-то метко сравнил это с резким разворотом болида "Формулы-1" на скорости 300 км/ч. Но Паралимпийские игры - это единственное глобальное событие, которое ставит людей с ограниченными возможностями в центр внимания и дает им возможность высказаться. И в тот момент, когда им больше всего нужно, чтобы их услышали, мы даем им голос".
Участниками Паралимпиады станут около 4 400 атлетов из 162 национальных команд, в том числе сборной беженцев. Впервые на Игры приехали представители Бутана, Гренады, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадины. По количеству представленных стран Игры в Токио немного уступили лондонскому рекорду - в 2012 году на старт соревнований вышли 164 сборные. На Паралимпиаде будет представлено 22 вида спорта, дебютируют в программе парабадминтон и паратхэквондо.
Сборная ПКР
В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). В команду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Самой возрастной спортсменке - серебряному призеру чемпионата мира, трехкратной чемпионке Европы и многократной чемпионке России по настольному теннису Надежде Пушпашевой - 61 год, а самой юной представительнице команды ПКР - пловчихе Елене Клячкиной - 16 лет.
Команда ПКР будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу Игр. Россияне впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд. 44 спортсмена из нынешнего состава сборной соревновались на лондонской Паралимпиаде в 2012 году, в 2016 году сборная России не участвовала в Паралимпийских играх.
Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как и медалисты прошедших ранее в Токио Олимпийских игр. За золотую медаль спортсменам выплатят 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей. Кроме того, ПКР и фонд поддержки паралимпийцев "Параспорт" приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые на предстоящей Паралимпиаде в Токио займут четвертые и пятые места.
Перед Паралимпийскими играми традиционно не говорят о медальных планах и победных целях. Исполняющий обязанности президента ПКР и шеф миссии команды ПКР Павел Рожков отметил, что российские спортсмены настроены решительно и полностью готовы к тому, чтобы показать достойные результаты.
Коронавирусная тревога
Весь персонал российской делегации на Паралимпийских играх в Токио, включая руководство и тренеров, прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Более 50% спортсменов так же были вакцинированы. Несмотря на это, в команде ПКР были зафиксированы два теста на коронавирус с положительным результатом.
"Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации - тренера и врача команды - на второй день были выявлены положительные тесты, - сообщил ТАСС Рожков. - В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор".
Суммарно выявлено уже более 100 случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Паралимпиады. Наибольшее число заражений обнаружили среди работников, нанятых для организации Игр.
"Мы сможем провести эти Игры в условиях максимальной безопасности, - подчеркнул Парсонс. - Сохраняем бдительность и работаем в тесном контакте с руководителями национальных паралимпийских комитетов, со всеми заинтересованными сторонами".