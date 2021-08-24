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Летние олимпийские виды спорта

СМИ: МОК снял обвинения в употреблении допинга с австралийского пловца Рикарда

В ноябре 2020 года стало известно, что МОК обвинил австралийца в употреблении запрещенных веществ после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
Брентон Рикард EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Брентон Рикард
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 24 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал дело о допинге против австралийского пловца Брентона Рикарда. Об этом сообщает журнал Swimming World.

В ноябре 2020 года стало известно, что МОК обвинил Рикарда в употреблении запрещенных веществ после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В пробе пловца был обнаружен фуросемид.

Дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), слушания прошли в конце прошлого года. По информации Swimming World, в суде МОК снял обвинения в адрес спортсмена. Таким образом сборная Австралии, в составе которой выступали Рикард, Джеймс Магнуссен, Кристиан Шпренгер, Хайден Штокель, Мэтт Таргетт, Томмасо Д'Орсонья, не будет лишена бронзовой медали в комплексной эстафете 4х100 м на Играх в Лондоне.

Рикарду 37 лет, он является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две золотые, две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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Летние олимпийские виды спорта
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