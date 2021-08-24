Фитнес-клубы в 43 регионах РФ ввели бонусы для посетителей по проекту "Сила спорта"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Фитнес-клубы в 43 российских регионах, которые вошли в федеральный проект "Сила спорта", ввели бонусы и льготы для посетителей. Об этом ТАСС во вторник сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Федеральный проект "Сила спорта" стал одним из победителей конкурса грантов Минспорта России в 2021 году, реализуемого для выполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Одной из задач является повышение доступности спортивно-оздоровительных услуг для граждан различных возрастных групп через предоставление дифференцированных льгот и бонусов на посещение фитнес-клубов.

"Национальное фитнес-сообщество в 43 регионах России дало старт открытым физкультурно-оздоровительным мероприятиям федерального проекта "Сила спорта" по разнообразным направлениям фитнеса с различными мастер-классами по боксу, каратэ, тайчи, плаванию, волейболу, сплаву на байдарках и другим видам спорта. Фитнес-клубы, ставшие участниками проекта, предоставляют посетителям скидки от 15 до 50% в зависимости от возраста, а также другие бонусы", - рассказала Силина.

По ее словам, также фитнес-сообщество совместно с региональными представителями организации проведет 129 открытых мероприятий на уличных площадках.

Помимо этого, профессионалы индустрии дадут более 7 тыс. профессиональных консультаций, предоставив "максимум полезной информации о том, каким образом выработать привычку регулярно тренироваться, каким должен быть сбалансированный рацион питания, как совмещать тренировочный процесс с биологически активными часами и образом жизни, какой вид занятий наиболее эффективен для определенных возрастных групп, как добиваться поставленных целей и сохранять результаты". Особое внимание специалисты уделят специфике занятий с учетом возрастных особенностей и после перенесенной коронавирусной инфекции, добавила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, 43 официальных представительства. В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Минспорта России.