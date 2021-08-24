Каратистка Чернышева не выступит на чемпионате России из-за перенесенного ковида

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на чемпионате России в Новосибирске из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции, которая у нее была выявлена сразу после прилета на Олимпийские игры в Токио. Ближайшие выступления спортсменки ожидаются на Играх стран СНГ в Казани, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС главный тренер российской сборной по карате Исламутдин Эльдарушев.

"К сожалению, она не восстановится [к соревнованиям], скорее всего, ее не будет, - сказал тренер. - Она будет восстанавливаться. У нас после чемпионата России еще Игры СНГ запланированы в Татарстане. Я думаю, она там уже будет выступать".

Чемпионат России по карате состоится в Новосибирске с 27 по 30 августа. Ожидается участие порядка 350 спортсменов в возрасте от 18 лет и старше из 70 субъектов страны. Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября.