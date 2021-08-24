В Токио завершается эстафета паралимпийского огня

ТОКИО, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Заключительный этап эстафеты паралимпийского огня подходит к концу в преддверии церемонии открытия Игр в Токио. Торжественная церемония по этому случаю прошла во вторник на стадионе в парке Ёёги, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я благодарю всех за участие в эстафете, которая нас объединила, - сказала губернатор Токио Юрико Коикэ. - Токийский этап эстафеты завершается на стадионе "Ода", где в 1964 году проводились Олимпийские игры. Я желаю, чтобы нынешняя Паралимпиада прошла успешно и безопасно".

Эстафета в столичной префектуре стартовала 20 августа после того, как огни, зажженные во всех 47 префектурах Японии и британской деревне Сток-Мандевилл, где зародилось паралимпийское движение, были объединены в единое пламя. Из-за ситуации с коронавирусом она проходила в усеченном формате. В ряде префектур Японии действует режим чрезвычайной ситуации, который не предполагает проведение массовых мероприятий.

Изначально в забеге протяженностью 35 км должны были принять участие около 700 человек. Однако от такого формата и использования обычных дорог решили отказаться. Позже во вторник огонь Паралимпиады доставят на главный стадион, где состоится церемония открытия.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков. В церемонии открытия Паралимпиады, как ожидается, примут участие император Японии Нарухито и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.