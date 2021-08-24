Пилотажная группа Blue Impulse пролетела над Токио в день открытия Паралимпиады

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС /. Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse ("Голубой импульс") совершила во вторник пролет над Токио по случаю начала Паралимпиады, церемония открытия которой пройдет позднее во вторник. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В Паралимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена

Пролет истребителей завершил торжественную церемонию по случаю окончания эстафеты паралимпийского огня. Самолеты оставили в небе разноцветные шлейфы.

Аналогичный полет летчики Blue Impulse совершали 23 июля в день открытия Олимпиады. Тогда они начертили над городом пять олимпийских колец.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков. В церемонии открытия Паралимпиады, как ожидается, примут участие император Японии Нарухито и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.