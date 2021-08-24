Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу в России запустят 26 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Часы обратного отсчета времени до старта чемпионата мира по волейболу 2022 года запустят в 10 городах России 26 августа . Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове.

26 августа в 12:00 мск во всех городах-организаторах состоится одновременный запуск часов обратного времени, после чего начнется "самый длинный матч", в котором сыграют две команды в нескольких часовых зонах. В каждом городе матчи пройдут по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч от Красноярска через Калининград и до Москвы. Очки, набранные командой в каждом городе, суммируются, каждый город будет передавать эстафету друг другу.

В Москве запуск часов обратного отсчета времени пройдет на Манежной площади. Среди почетных гостей московского мероприятия ожидаются помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, мэр Москвы Сергей Собянин.