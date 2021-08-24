"ВКонтакте" стала национальным спонсором чемпионата мира по пляжному футболу в России

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК "Лужники". Болельщики могут следить за турниром на официальной странице в соцсети, посвященной мировому первенству.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России объявили, что "ВКонтакте" стала национальным спонсором турнира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Российские болельщики пристально следили за новостями о чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, на нашей странице в социальной сети, - сказал директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати. - Мы рады продолжить сотрудничество с "ВКонтакте". Эта сеть занимает уникальное положение для взаимодействия с российской аудиторией".

Директор по маркетингу "ВКонтакте" Иван Смелянский отметил, что для болельщиков будет создана увлекательная механика. "Мы активно сотрудничаем с ФИФА и регулярно участвуем в продвижении больших спортивных мероприятий, - сказал он. - Для них мы создаем увлекательные механики, благодаря которым болельщики чувствуют максимальный восторг от события, для других спортивных мероприятий "ВКонтакте" выпускала эмодзи-статусы с флагами соревнующихся команд, заинтересованные болельщики использовали их миллионы раз. Мы вновь предлагаем пользователям, на этот раз поклонникам пляжных видов спорта, способы поделиться своим восторгом и узнать о важных событиях - и все это на одной платформе".

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. В четвертьфинале, который состоится 26 августа, россияне сыграют с командой Испании. Встреча начнется в 20:30 мск.